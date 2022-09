Presentadora de TV, sufrió síntomas de un derrame cerebral en vivo. Foto: captura video.

Julie Chin, una presentadora de TV, sufrió síntomas de un derrame cerebral en vivo y debió ser hospitalizada. La mujer que conduce para la cadena KJRH, afiliada de NBC en Tulsa, Oklahoma, comenzó a arrastrar las palabras y a trabarse al tratar de leer la plantalla.

“Lo siento, algo está pasando conmigo esta mañana y me disculpo con todos... Sigamos adelante y enviémoslo a la meteoróloga Annie Brown”, manifestó en vivo.

Tiempo después, el doming, reveló lo que le ocurrió en sus redes sociales: “Los últimos días siguen siendo un poco misteriosos, pero mis médicos creen que tuve el comienzo de un derrame cerebral en vivo el sábado por la mañana. Algunos de ustedes lo presenciaron de primera mano, y lamento mucho que haya sucedido”.

“El episodio parecía haber salido de la nada. Me sentí muy bien antes de nuestro show”, continuó.

Your browser does not support the video element.

Los primeros síntomas

“Sin embargo, en el transcurso de varios minutos durante nuestro noticiero comenzaron a suceder cosas. Primero, perdí la visión parcial en un ojo. Un poco más tarde mi mano y mi brazo se entumecieron. Entonces, supe que estaba en un gran problema cuando mi boca no pronunciaba las palabras que estaban justo frente a mí en el teleprompter”, reveló.



Por último agradeció a su equipo de trabajo: “Mis compañeros de trabajo reconocieron la situación de emergencia y llamaron al 911. Anne, Jordan, TJ y Kaden, estoy muy agradecido por su rápida acción. Siempre he dicho que trabajo en el mejor equipo, y este es un motivo más”.

Estudios y estado actual

La mujer se sometió a una serie de pruebas en el hospital para determinar la causa de su episodio al aire. “En este punto, los médicos creen que tuve el comienzo de un derrame cerebral, pero no un derrame cerebral completo”, reveló Chin.

Para cerrar advirtió las señales a tener en cuenta para advertir un episodio similar: “*Lo más importante* He aprendido que no siempre es obvio cuando alguien tiene un derrame cerebral, y la acción es fundamental. Este acrónimo ayuda a identificar los síntomas a buscar: BE FAST y luego, si es necesario, sea rápido y llame al 911″.

Noticias relacionadas