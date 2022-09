Benjamín Vicuña, NA

Este mediodía del martes falleció el padre de Benjamín Vicuña, Juan Pablo. La noticia fue dada por el propio actor en un posteo de Instagram acompañado unas emotivas palabras para su padre.

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, escribió.

El cuadro de salud del padre de Vicuña había empeorado, estaba con respirador y una hemorragia intestinal muy fuerte.

De hecho, hace poco el actor tuvo que viajar de urgencia a Chile para visitar a su papá. Cuando regresó al país, un móvil de LAM lo abordó y le preguntó por la salud de su padre: “No está bien, lo que te puedo decir. Es un momento muy difícil, pero con la familia reunida, así que bello a la vez. Y vengo a trabajar que es lo que me enseñaron de chiquitito", señaló Benjamín en aquella oportunidad.

Vicuña soltero

A 8 meses del inicio de su romance, Benjamín Vicuña y Eli Sulichín se separaron. "Él no se la esperaba. Tienen vidas muy diferentes. Él está laburando en Chile y ocupándose de su papá, que estuvo con algunos problemas de salud", reveló Yanina Latorre en LAM (América TV) y aseguró que la joven de 32 años fue quien tomó la decisión.

"Ella también viaja mucho. No hubo conflicto ni pelea. Creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía súper bien. Pero bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos. Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos", agregó la panelista que reemplaza a Ángel de Brito en la conducción durante sus vacaciones.

