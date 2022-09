Darín y Lanzani. Foto: NA.

Luego del gran éxito en la presentación en el Festival de Venecia, ya salió el primer tráiler oficial de "Argentina, 1985", la película que trata sobre el Juicio a las Juntas, y en la que Ricardo Darín y Peter Lanzani interpretan a los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo.

Ricardo Darín, fue ovacionado por el público y la crítica en la Mostra de Venecia por su papel en el filme. El actor confesó que su compromiso era el de "contar el juicio a la junta militar" que dominó su país en la década del 70.

"Santiago (Mitre, el director) me contó su idea, su necesidad y su deseo de contar esta historia, la del juicio a la junta. A eso me subí yo. Me parecía importante, impactante", aseguró en una charla con un grupo de periodistas. La película recibió una ovación de nueve minutos en el festival.

Video: YouTube Amazon Prime Video LATAM.

Sobre la película

El filme está inspirado en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

Sin dejarse intimidar por la influencia militar en la democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un equipo de héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar, adelanta la sinopsis oficial.

Con guión de Mitre y Mariano Llinás y un elenco integrado por Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Norman Briski, Alejo García y Pintos y Héctor Díaz, entre otros, la película fue ovacionada durante 9 minutos en Italia.

"Era una película necesaria", señaló el director en conferencia de prensa, y habló de lo importante que es para él, que las generaciones más jóvenes puedan conocer la historia de nuestro país.

