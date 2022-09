Champions League, PSG vs. Juventus. Foto: REUTERS.

El PSG, con la presencia de Lionel Messi, recibe a Juventus, que tendrá a otro integrante del seleccionado argentino, Leandro Paredes, pero no a Ángel Di María por una lesión, en el partido saliente de la primera fecha de la Champions League.



El encuentro, válido por el Grupo H, se juega en el estadio Parque de los Príncipes y es televisado por ESPN y Star+.



Messi inició su temporada 19 en forma consecutiva en la Liga de Campeones y alcanzó a su ex compañero y actual DT de Barcelona, Xavi Hernández, como el tercer jugador con más partidos disputados en la historia.



El crack argentino disputó 156 encuentros y con 125 goles es el segundo goleador histórico de la competición por debajo del portugués Cristiano Ronaldo, el gran ausente de la temporada 2022/23 ya que su equipo, el Manchester United, no se clasificó.

Noticias relacionadas