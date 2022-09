China Suárez, actriz. Foto: NA.

El pasado de Rusherking y la relación actual con Eugenia "China" Suárez todavía generan repercusiones entre la gente. Este lunes por la noche, la actriz hizo un vivo a través de su cuenta de Instagram y cuando le preguntaron qué opinaba de María Becerra, su contundente respuesta sorprendió.

Por su parte dejó en claro que no hay ningún tipo de mala relación entre ellas dos. Sin embargo, María, meses atrás cruzó una ironía contra Eugenia.

Your browser does not support the video element.

La China hablando de María Becerra. Video: Twitter/sangrejaponesa.

Origen del conflicto

Todo pasó cuando en los premios Tu Música Urbano 2022, le hablaron sobre el galardón que ganó. Ella reversionó una frase que Rusherking había usado cuando blanqueó su romance con Suárez, y dijo: "Cambió mi vida, cambió mi carrera. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que le dieron a esta canción, nos fuimos realmente mundiales. Muchísimas gracias por todo el amor".

Después de las primeras imágenes entre la China y Rusher en el after party de los Martín Fierro, el cantante no quiso dar detalles sobre la relación, lo único que respondió fue: "Prefiero mantener mi vida privada oculta. Soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso".

En otra parte del vivo, Eugenia también habló sobre su separación con Benjamín Vicuña y contó: "A veces se termina el amor. Se terminan las relaciones”. Y agregó: “En el tema de las relaciones te dicen ‘ojalá te dure’ o ‘fracasaste’. Para mí fracasar es estar en una relación en la que uno no es feliz, o el otro no es feliz. No importa si dura uno, dos o tres meses mientras uno sea feliz y sea un vínculo sano y que te sume".

Noticias relacionadas