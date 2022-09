Los agresores junto a la víctima en el departamento del microcentro. Foto: captura cámara de seguridad.

Un hombre denunció que fue drogado y lo intentaron ahorcar en una supuesta salida que arregló en una aplicación de citas. El hecho sucedió en su departamento del microcentro, donde fue agredido por dos hombres que fueron detenidos en el mismo lugar del hecho. Afortunadamente el hombre logró huir y pedir ayuda.

Pablo de 34 años, relató que el ataque se llevó a cabo en la madrugada del domingo. Todo comenzó cuando se puso en contacto con uno de los agresores en Grindr, quedaron en encontrarse y allí el otro hombre le propuso sumar a un amigo.

Según su relato, los hizo pasar al departamento. Uno de ellos tenía una mochila, sacó una botella y le ofreció a Pablo una bebida que se negó a tomar. Minutos después, comenzó la agresión.

“En un momento uno de ellos me distrajo y el otro se había puesto unos guantes negros y me empezó a ahorcar. Me dijo ‘mirá, esto es un momento nada más y ya se termina’”, relató.

Cómo escapó del lugar

El hombre logró liberarse a los golpes y salió del departamento. Allí bajó las escaleras, pero quedó encerrado entre el palier de entrada al edificio y el pasillo junto a los atacantes.

Pablo tuvo la suerte de que personas pasaban por la puerta y escucharon los pedidos de auxilio de Pablo. Inmediatamente avisaron al 911 y más tarde se acercaron agentes de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad. “Yo les pedía por favor a los policías que rompan la puerta para poder salir”, dijo la víctima.

Los dos sospechosos del ataque. Foto: Policía Federal.

Llegada de la policía y detención

Con la Policía allí, los agresores entregaron la mochila. Según Pablo, les dijeron a las autoridades que no lo conocían y que recién bajaban desde otro piso.

Las autoridades secuestraron una botella de vodka, dos latas de una bebida energizante y dos frascos de sedantes clonazepam, de 2,5 miligramos cada uno.

Los acusados, de 26 años, tienen domicilios registrados en los partidos bonaerenses de San Miguel y Lomas de Zamora, y no cuentan con antecedentes penales. Quedaron a disposición disposición del Juzgado Criminal y Correccional Nº53 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Érica María Uhrlandt.

Noticias relacionadas