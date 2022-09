Pep Guardiola en conferencia. Foto: captura de video.

Luego de la goleda en el debut de Champions League del Manchester City, Pep Guardiola habló con la prensa y fue consultado por el Superclásico.

Un periodista de ESPN le preguntó sobre si tuvo la oportunidad de presenciar el partido más importante del fútbol argentino y expresó: "Estuve en Buenos Aires y estuve en un River-Boca". Pero agregó que "espera estar en La Bombonera algún día".

"Nunca he estado y me gustaría. Tarde o temprano podremos ir", reveló. Sobre si verá el partido por televisión comentó: "No sé a qué hora es y si el horario es bueno pues si".

"Los clásicos en todos los países del mundo es bueno verlos", cerró.

Video: ESPN.

Goleada ante el Sevilla

El delantero noruego Erling Haaland, con dos goles, lideró la contundente victoria (0-4) del Manchester City en su estreno en la presente edición de la Liga de Campeones, en el que fue netamente superior en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a un Sevilla que sigue perdido y que prolonga su desorientación de LaLiga al máximo torneo continental.



El equipo de Pep Guardiola controló el partido siempre y con una aparente facilidad lo maduró para que fueran cayendo los goles en su saco y ante la desesperación de su rival y más de la afición sevillista, que estalló en críticas cuando entró el cuarto tanto en la prolongación del choque.

