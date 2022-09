Así quedó el bar tras el incendio. Foto: NA.

Después de amenazar a la dueña del bar, una pareja prendió fuego el establecimiento en Madrid y ambos terminaron con quemaduras graves. El hecho dejó un saldo de 18 heridos y dos desaparecidos.

Los agresores fueron una mujer de 19 años y un hombre de 23 que, según habían alertado vecinos de la zona a la Policía, se encontraban encapuchados.

Luego de la explosión, la joven fue encontrada en la vereda con quemaduras de segundo y tercer grado. Según detallaron los servicios de atención médica, por la gravedad de las heridas debió ser intubada y trasladada de forma urgente. Ella tenía antecedentes por agresiones y amenazas.

Por otra parte, el joven fue encontrado horas después en su vivienda y presentaba gran parte del cuerpo quemado.

La explosión fue provocada por un escape de gas que se produjo luego del ataque.

Amenazas de larga data

Según las denuncias de los vecinos a la Policía, la pareja llevaba tiempo amenazando a la dueña del lugar.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, negó conocer si hay víctimas fatales: “Los vecinos refieren que se ha producido una fuerte explosión, pero los bomberos prefieren por el instante no adelantar ninguna hipótesis”.

Asimismo, la Policía Científica de Madrid determinó que el incendio fue intencional luego de realizar la primera inspección ocular.

