Operativo de Aduana. Foto: Aduana.

La Aduana en conjunto con la AFIP concretó un importante operativo anti drogas en el norte argentino. En la noche de este martes, arribó al sector de ingreso al país, un automóvil paraguayo marca BMW, modelo X6, conducido por un ciudadano, de nacionalidad paraguaya acompañado de una mujer de la misma nacionalidad , el que muestra signos de nerviosismo ante las consultas del personal aduanero.

Esta actitud despierta la sospecha de estar ante alguna situación irregular por lo que se realiza una revisión exhaustiva y se somete, primeramente al control no intrusivo con el Can FLOKY, el que reacciona de manera típica a la presencia de estupefacientes, seguidamente se somete el rodado al camión escanner hallando imágenes sospechosas en el sector de los zócalos.

Cuando agujerearon los zócalos del auto, la mecha salió con restos de marihuana. Foto: Aduana.

Con la colaboración de la Agrupación de Bomberos de la ciudad de Puerto Iguazú se procede a cortar el sector sospechoso, hallándose un doble fondo, especialmente acondicionados y en su interior una gran cantidad de paquetes tipo ladrillos, cerrados con cinta color marrón, los que sometidos de manera aleatoria a pruebas de Narcotest, arroja resultado positivo para Cannabis Sativa (marihuana).

El operativo en Iguazú. Videos: Aduana.

El peso total fue de 48 kg, con un valor estimado de 6.340.000 pesos.

