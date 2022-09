Baúl de automóvil con drogas. Foto: captura video de Gendarmería.

Efectivos de Gendarmería Nacional llevaron adelante un importante operativo anti drogas en la provincia de Salta mediante el cual se pudo desbaratar un grupo narco relacionado al Cartel de Sinaloa. Fue en la localidad de Tartagal, donde fueron secuestrado 46 kilogramos de cocaína en paquetes que estaban marcados con el nombre del mencionado cartel mexicano.

La mercancía incautada estaba oculta en los parlantes ubicados en el baúl del vehículo, y por el hecho fueron detenidas dos personas.

Lo que llamó la atención de los investigadores es que los envoltorios que contenían la droga estaban rotulados con la marca Tesla, que es la misma que emplea el Cartel de Sinaloa para sus envíos. Vale destacar que hace algunos días, mediante otro operativo llevado a cabo en México, fueron incautados unos 100 kilos de cocaína en paquetes que llevaban la misma inscripción.

En ese caso, los investigadores sospecha que el cargamento había salido de Bolivia, algo que también se investiga tras el operativo de Tartagal.

El operativo en Tartagal. Video: Gendarmería Nacional.



El procedimiento

Todo comenzó cuando efectivos policiales le pidieron la documentación al conductor, momento en que advirtieron que el hombre no era el dueño del auto. La requisa siguió adelante con la revisión de todo el vehículo, y fue de este modo en que los gendarmes advirtieron algo extraño en los parlantes ubicados en la parte trasera.



El uso de un escáner permitió la visualización de varios objetos en su interior, algo que llamó poderosamente la atención. Al abrirlos, se econtraron con 45 paquetes rectangulares que arrojaron resultado positivo para cocaína. En el auto llevaban 46 kilos 680 gramos de la mencionada sustancia.

Tras el operativo, la Fiscalía Federal local ordenó detener a los dos hombres involucrados, además de ordenar la incautación de la droga y el auto. Interviene el juez federal Gustavo Montoya y la fiscalía federal de Tartagal.

