Video viral. Foto: captura de pantalla.

¡Sorpresa! Esta historia se trata de una joven llamada Lourdes, quien se mudó a Italia para seguir estudiando su carrera Terapia Ocupacional. Esta semana volvió y le quiso dar una gran sorpresa a su madre. El momento emotivo quedó grabado.

Videos virales. Video: Twitter/lulesangiorgio.

La madre gritaba de la emoción porque para nada esperaba la visita de su hija. "Ay Dios mío. Ay no. No. No", expresó. Lourdes subió el video a Twitter y el reencuentro llegó a más de 170 mil reproducciones y alrededor de 9 mil "me gusta".

"A mi mamá le había dicho que yo volvía en marzo de 2023. Por eso ni ahí se esperaba verme. Le pedí a mi novio que llamara a mi mamá y le dijera que iba a desayunar con ella. Todo salió como lo planeamos", dijo la joven.

Lourdes está muy contenta por la experiencia que vivió en Europa, pero reconoció que todo este tiempo afuera extrañó mucho a su familia. También dijo que volvió al país porque tiene que hacer las prácticas de su carrera, la que sólo le quedan dos años para recibirse, pero luego tiene pensado regresar a Italia.

