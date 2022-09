Flor Peña, actriz, foto: Instagram/flor_de_p

Se viene uno de los estrenos fuertes de la semana. Esta vez, Florencia Peña se pondrá en piel de una ama de casa que enfrentará distintos problemas junto a su familia de origen italiano.

"Más respeto que soy tu madre" es una adaptación creada por Marcos Carnevale, en base a la novela de Hernán Casciari. La película fue producida por Pampa Films, Gloriamundi y Palé: llega este jueves a las salas locales.

"Grotesca pero real, y en la que a los personajes les atraviesan las emociones", dijo Flor sobre la película.

Y siguió: "Creo que muestra que, a pesar de todos los quilombos que uno puede tener en países como el nuestro, persiste algo que tiene que ver con este entramado de relaciones que tenemos entre los argentinos, algo que por ahí parece trillado, pero donde el amor se pone de manifiesto en este tipo de situaciones difíciles", explicó la actriz.

Your browser does not support the video element.

Trailer "Más respeto que soy tu madre". Video: YouTube Star Distribution Latinoamérica.

¿De qué se trata el proyecto?

En "Más respeto que soy tu madre", Flor Peña es Mirta Bertotti, una mujer de 50 años, ama de casa, que contiene emocionalmente a su familia: a su esposo Zacarías (Guillermo Arengo), que trae a la casa lo poco que gana como repartidor de pizzas; y sus hijos menores, Caio (Agustín Battioni) y Sofía (Ángela Torres).

En medio de los dramas adolescentes de sus hijos, la falta de recursos y las miradas ajenas, Mirta recibe a su hijo mayor, Nacho (Bruno Giganti) y deberá, además, estar pendiente de su suegro, Américo (Diego Peretti); un rockero y baterista frustrado que prefiere fumar porro y tomar cerveza con los jubilados antes que revivir la pizzería que le dejó su padre.

Juntos intentarán superar los problemas. A pesar de todos los desastres, la familia se pone como objetivo reabrir el local del "Nonno" para brindar la llegada del 2000, pero antes deberán atravesar conflictos que, al final, le enseñarán que lo más importante es la unión familiar.

