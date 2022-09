Gabriel Boric en conferencia. Foto: captura de video.

El viral de la semana se lo lleva este niño disfrazado de Superman que irrumpe con su bicicleta un discurso de Gabriel Boric, presidente de Chile. El nene fue furor por comenzar a girar a su alrededor ante la mirada de casi todo el país.

Your browser does not support the video element.

Gabriel Boric estaba en conferencia, cuando un nene comenzó a dar vueltas a su alrededor. Video: EFE.

La escena inundó las redes sociales, se volvió viral y despertó muchas preguntas por parte de los usuarios: "¿Quién es el chico y qué hacía ahí?", "¿Por qué Boric siguió hablando sin inmutarse ante su presencia?", "¿Por qué nadie lo detuvo?".

¿Quién es el niño?

Se trata de Ignacio y tiene 4 años. El niño está a cargo de María Soledad Font Aguilera, mamá del presidente e integrante de un programa de ayuda dentro del Servicio Nacional de Menores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile.

La mujer, además de sus otros hijos, decidió hacerse cargo de Ignacio con su pareja. Los dos forman parte de "Más Familia, Más Amor", una fundación destinada al cuidado transitorio de los niños más necesitados, mientras se trabaja con sus familias de origen o se busca una familia adoptiva.

El niño padece de Asperger, igual que ella. Según Font Aguilera, "se identificó tanto con el pequeño que decidió ser su familia de tránsito".

¿Qué es el síndrome de Asperger?

Según especialistas, el síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la comunicación e interacción social. Esto se incluye dentro de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA).

Quien lo sufre tiene dificultades en el pensamiento, pero a diferencia del autismo, se caracterizan por tener un habla fluida y una capacidad intelectual media, e incluso mayor a la del resto de la población.

Por otro lado, las personas con un diagnóstico de este síndrome, suelen tener intereses limitados y preocupaciones inusuales hacia un objeto o actividad en particular.

Para más información o ayuda, comunicarse con la Asociación Asperger Argentina. El número de teléfono es (011) 4931-2712, de Lunes a Viernes de 14.00 a 18:00, por e-mail: info@asperger.org.ar, o por la página oficial: http://asperger.org.ar/contacto, llenando un formulario de contacto.

Noticias relacionadas