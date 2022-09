Rojo enciende las alarmas. Foto: NA.

Boca arrancó la cuenta regresiva para el Superclásico ante River y a días del partido, Marcos Rojo encendió la alarma por no terminar la práctica.

El conjunto de La Ribera volvió a sumar una nueva jornada de trabajos pensando en el partido frente al Millonario el próximo domingo y Hugo Ibarra dio pistas de cual podría ser el equipo para el duelo trascendental en la lucha por la Liga Profesional, sin embargo, la situación del capitán Xeneize mantiene en vilo al entrenador.

El compromiso que tendrá lugar en La Bombonera, desde las 17, en el que se disputará más que el honor, ya que ambos conjuntos se ubican a cuatro unidades del los lideres Gimnasia y Esgrima La Plata y Atlético Tucumán y el que pierda, quedará relegado en la disputa.

A solo cuatro días del partido, Boca llevó a cabo una práctica a puertas abiertas esta mañana en el predio de Ezeiza, en la cual Ibarra observó de cerca los trabajos de fútbol reducido y comenzó a diagramar el posible equipo para el fin de semana, pero la situación de Rojo encendió las alarmas.

La gravedad de la lesión del central

El exdefensor de la Selección argentina venía de recuperarse de una lesión en el sóleo derecho y reapareció ante Colón de Santa Fe el último fin de semana, pero este miércoles sintió una molestia que lo privó de finalizar el entrenamiento matutino.

En principio, la zona afectada no sería la misma de su reciente lesión y no correría riesgo su presencia en el duelo ante River del próximo fin de semana, aunque fue apartado por precaución. No obstante, Ibarra seguirá de cerca la evolución del ex Manchester United.

Por otra parte, el entrenador volverá a contar con Luis Advíncula, Alan Varela y Guillermo Fernández, quienes cumplieron con la fecha de suspensión frente al Sabalero y vuelven a estar disponibles. Pese a que podría haber un cambio táctico, todo indica que los tres futbolistas serían de la partida.

Si juega con un 5-3-2, Ibarra apostaría por una defensa con dos laterales volantes, tres zagueros aguerridos como Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Marcos Rojo -si esta condiciones-, y el doble nueve con Darío Benedetto y Luis Vázquez, mientras que si salta a la cancha con un 4-4-2, Luca Langoni y Norberto Briasco hacen fuerzas para acompañar el Pipa y Juan Ramírez se disputa la mitad de la cancha con Martín Payero.

Además, en la práctica estuvo presente Sebastián Villa, quien fue intervenido quirúrgicamente por una lesión meniscal, y observó desde su vehículo los trabajos de sus compañeros.

De esta manera, el equipo que se perfila para enfrentar a River sería el siguiente: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Nicolás Figal o Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra, Alan Varela, Guillermo Fernández, Óscar Romero, Martín Payero o Juan Ramírez, Luca Langoni o Norberto Briasco y Darío Benedetto.

