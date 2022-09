Nicolás Pachelo. Foto: NA.

En la continuidad del juicio por el femicidio de María Marta García Belsunce, en el que también se debate la participación de Nicolás Pachelo en nueve robos a distintos countries, un testigo declaró que la madre del ex vecino de Carmel le consultó, tiempo antes de suicidarse, si tendría algún problema penal si declaraba mentiras en relación a su hijo.

Durante su declaración, Roberto Aranda (63), de profesión abogado, contador y actual gerente general del Tortugas Country Club, aseguró que conoció a Silvia Ryan, madre de Nicolás Pachelo, con quien tuvo relación a través de trabajar en la tosquera de Pilar, propiedad de Roberto Pachelo.

"Ryan administraba y controlaba la explotación de la tosquera cuidando los intereses de Nicolás. Yo trabajaba con ella en la rendición y la facturación", dijo Aranda, uno de los testigos en la audiencia 24° del juicio, frente a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro.

El hombre señaló que trabajó hasta 1999 en la tosquera de la familia Pachelo y que luego de ese año se cruzó dos veces más con Ryan, con quien tenía una muy buena relación y a la que describió como una mujer "con mucha personalidad y fuerte".

Ante la consulta del fiscal Andrés Quintana de dónde y en qué contexto fueron estas dos veces que la vio, Aranda dijo que la primera fue en el 2002 y la última en marzo de 2003, en un bar de la zona del barrio porteño de Retiro.

"Yo estaba trabajando y escucho una voz particular que reconocía. Ella se acercó, me saludó y me preguntó cómo me iba. Le dije que bien porque había avanzado en ese momento en la carrera penal de derecho", recordó.

Frente a su respuesta, la madre de Pachelo le reconoció que estaba "muy angustiada y mal" por todos los problemas penales de su hijo Nicolás, que en ese entonces estaba señalado como uno de los sospechosos de haber asesinado a García Belsunce.

"Me preguntó si llegaba a mentir, si podía tener algún problema penal, y le dije que los parientes directos no podían declarar contra de sus familiares. En ese momento se puso a llorar, pero no me contó porqué me dijo eso", reconoció Aranda.

Tras ese encuentro, al poco tiempo el testigo recibió un llamado en el cual le avisaron que Ryan se había suicidado y que necesitaban contactarse con su hijo Nicolás, del que no tenía contacto en ese tiempo.

"No pasó mucho entre la charla y el suicidio", reconoció Aranda, sobre la muerte de la madre de Pachelo.

Durante su testimonio, Pachelo se encontraba escuchando atentamente el relato y haciéndoles comentarios a sus defensores Roberto Ribas, Marcelo Rodríguez Jordán y Raquel Pérez Iglesias.

El triste final de Silvia Ryan

Silvia Ryan se suicidó el jueves 29 de mayo de 2003 al arrojarse desde una ventana de su domicilio del piso 11 del edificio ubicado en Avenida Del Libertador 185, del barrio porteño de Retiro.

La mujer dejó tres cartas, escritas el 27 de mayo, en las que responsabiliza de su decisión a la familia García Belsunce por involucrar en el caso a Pachelo y ratificó que la tarde del crimen de María Marta, su hijo la acompañaba en al shopping Paseo Alcorta donde realizó la compra de un juguete para su nieto.

Pachelo, en declaraciones periodísticas, responsabilizó a la familia García Belsunce y a los medios de comunicación por el suicidio de su madre.

"No tienen derecho de haber hecho lo que hicieron, esto es peor a que me metan preso por el resto de mi vida", enfatizó, notablemente alterado, tras la muerte de su madre.

Noticias relacionadas