Detención de policías que fueron a allanar una casa en Pilar y robaron 300 mil pesos. Foto: Captura de video.

Tres efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires fueron detenidos como acusados de robar más de 300.000 pesos de una casa de Pilar, en la que realizaron un allanamiento en busca de armas de fuego.

Voceros de la investigación informaron que el oficial subayudante Oscar Ruíz González, el teniente Gustavo Leguizamón y el oficial Jesús Javier Valverde, pertenecientes al destacamento Agustoni, estaban a cargo del procedimiento, en el marco de una orden de allanamiento dispuesta con el fin de secuestrar armas de fuego, utilizadas presuntamente para cometer robos en la zona.

Una vez finalizado el operativo, una joven de 28 años que residía en la casa denunció el faltante de un monto de dinero en efectivo, por lo que comenzó a discutir con los policías.

Posteriormente, vecinos de la joven se sumaron al reclamo, mientras que los policías Ruíz González, Leguizamón y Valverde se subieron a un patrullero e intentaron retirarse del lugar.

Sin embargo, los vecinos impidieron la salida del móvil policial, con el objetivo de que devolvieran el dinero supuestamente sustraído, informaron fuentes de la investigación.

Finalmente acudieron otros policías al lugar, quienes ante la presencia de testigos requisaron el patrullero y secuestraron 325.000 pesos que habían sido escondidos debajo del asiento trasero, del lado izquierdo.

Violenta respuesta de los vecinos

Los vecinos y las víctimas del robo intentaron linchar a los policías involucrados, por lo que fueron resguardados y se los trasladó en calidad de aprehendidos a la comisaría 1ra. de esa jurisdicción.

Intervino en la causa el fiscal Gonzalo Agüero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 Distrito Pilar, quien les imputó el delito de robo agravado por tratarse de miembros de una fuerza de seguridad.

Al ser indagados por el fiscal Agüero, Ruíz González y Leguizamón aseguraron que no sabían nada del robo del dinero, mientras que Valverde se negó a declarar, añadieron las fuentes consultadas.

