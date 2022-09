Imágenes del desastre ambiental. Foto: NA.

Alerta en el río Paraná. Un derrame de petróleo alcanzó importantes dimensiones, hay inquietud en pescadores y ambientalistas por las consecuencias que puede traer para Corrientes.

La mancha se expandió en la mañana del martes, debido a un desperfecto en una barcaza tanque y un remolcador paraguayo. El hecho ocurrió frente a las costas de la localidad de Paso de la Patria.

Primero Prefectura Naval confirmó que la mancha era superficial, alcanzando un diámetro de 200 por 150 metros, en la zona denominada de El Planchón. Todo ubicado en el kilómetro 1.232 del Paraná.

Pescadores comenzaron a filmar la mancha oscura, con preocupación por la fauna ictícola de la zona, y centenares de imágenes del mismo tono se expandieron en redes sociales.

Sumario

Radio Sudamericana reveló que la Armada de Paraguay inició un sumario al capitán y el maquinista de la embarcación. Del lado argentino, ambientalistas de Correntinos contra el Cambio Climático sostuvieron que analizan denunciar el hecho ante la Justicia Federal.



"El río Paraná y todo lo que significa, viene padeciendo su bajante más importante en los últimos 100 años, a lo que se le suma la negligencia por parte de las empresas operadoras de estos remolcadores. Que contaminar el Paraná no pase desapercibido, que contaminar el río Paraná acarree consecuencias para quienes destruyen nuestros bienes naturales", expresaron responsables de la entidad.

El derrame también causó preocupación en la provincia de Chaco por lo que funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible provincial recorrieron la zona.

"La Brigada Operativa Ambiental, junto a Prefectura Naval se encuentran recorriendo la zona afectada por un derrame de hidrocarburo, producido por un remolcador y barcaza los cuales poseen bandera paraguaya. El hecho ocurrido en el río Paraná a km 1.240, en zona de la Isla del Cerrito y Paso de la Patria. Asimismo, ya se realizaron tareas de rigor de control y contención por parte de la Armada de ese país vecino", expresó en un comunicado.

