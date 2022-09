Mazza junto a sus hijos. Foto: NA.

Polémica con Valeria Mazza. La modelo brindó una entrevista donde habló sobre la crianza de sus cuatro hijos Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, fruto de su matrimonio con Alejandro Gravier y sus declaraciones se hicieron virales. En diálogo con María Laura Santillán, la modelo se definió como una "re mamá de varón" y dio sus razones.

"Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos, pero los hombres son mucho más simples que las mujeres", lanzó la rubia. Mazza ejemplificó: "Como mamá de varón tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era: ‘¿cómo les fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? La clase’. Y de repente con chicas, me subía al auto y era ‘bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, porque Menganito’. ¡Paren un poco! Primero: no critiquen. No se critica. No hables mal de nadie. Ponete en el lugar del otro. Vamos a analizar un poco. Si no son unas novelas interminables".

Your browser does not support the video element.

La modelo hizo hincapié en la independencia que trata de inculcarles a los cuatro por igual. "Yo me he encontrado en clase práctica de 'vamos a pasar el trapo'. Balde, trapo, se estruja y se limpia. Yo siento que les estoy enseñando cosas importantes para la vida. El saber lavarte un calzón es muy importante. Vos no podés gritar libertad y autonomía si no te sabés lavar un calzón", explicó.



La polémica

En redes no se quedaron callados y muchos usuarios se mostraron en contra de su pensamiento y la tildaron de "machista, pero también hubo otras tantos que coinciden con ella. "Toda la razón del mundo !!!! Amo mi hija mujer , pero es la pura y cruda realidad!! No rompan chicos!! Valeria Mazza dice la verdad que nadie se anima a decir", planteó una usuaria. "Un montón de gente juzgando lo que Valeria Mazza dijo de sus hijos. Claramente se basaba en su experiencia y lo que ella cree. Dejen ser", manifestó otra.

"Valeria Mazza tira "yo soy muy mamá de varón" y dsp dice "como estructura el hombre es mucho más simple q la mujer". No puedo dejar de pensar en la responsabilidad ENORME q tienen los padres de varones a la hora de enseñarles q no se nos cosifica. No debería ser tan simple, Vale", fue el mensaje que publicó otra internauta.

Por último, otra cerró: "La están matando a Valeria Mazza simplemente por mencionar al pasar un estereotipo de la cultura popular sobre criar varones vs mujeres que ella confirma desde su experiencia personal de crianza. Déjense de joder chicas, dejen opinar, búsquense algo importante y útil para hacer".

Noticias relacionadas