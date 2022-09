Momento del acoso sufrido. Foto: captura video.

Una actitud repudiable ocurrió en la previa de Flamengo - Vélez: una periodista fue acosada en una cobertura en vivo. Se trata Jéssica Dias, una cronista de ESPN Brasil quien sufrió una desagradable actitud de un hombre identificado con los colores de Flamengo.

Dias realizaba la cobertura en los alrededores del estadio Maracaná. Fue durante su relato que varios hinchas comenzaron a agruparse detrás suyo, cantando canciones de aliento a su equipo.

La periodista hablaba con los conductores del piso cuando uno de esos hombres le dio un beso en la mejilla desde atrás, sin su consentimiento. De manera casi instantánea, el hombre se fue.

Video: ESPN Brasil

Muestras de apoyo a la periodista

La cara de la mujer cambio, la sonrisa se transformó en impotencia por el hecho. Desde el piso, sus compañeros de transmisión remarcaron como una acción violenta lo sucedido y se solidarizaron con ella.

Todo quedó grabado, por lo que la cara del acosador rápidamente empezó a correr en las redes sociales y, por estas horas, muchos usuarios intentan identificarlo.

