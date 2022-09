Detención de Martín del Río, hijo del matrimonio asesinado en Vicente López. Foto: Twitter Ignacio González Pietro.

Giro en en el doble asesinato de Vicente López. La empleada doméstica del matrimonio asesinado a tiros en su auto fue liberada y en las últimas horas, su hijo menor fue detenido por encontrar pruebas que lo incriminan. Se trata de Martín Santiago del Río quien tiene 45 años. Conmoción por la noticia.

El menor de los hijos fue apresado en la entrada del Camino a Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre por efectivos de la DDI San Isidro y de la SubDDI Vicente López de la Policía Bonaerense. Se cree que tuvo participación en el crimen.

El hombre, de 47 años, fue detenido por pedido de los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería. Este miércoles el juez de Garantías de San Isidro, Ricardo Costa, decidiera liberar a la empleada doméstica del matrimonio asesinado, María Ninfa Aquino.

La determinación del magistrado respecto a Aquino se debió a que los investigadores encontraron una prueba clave que avalaría una hipótesis diferente con respecto al supuesto responsable del doble homicidio de Enrique del Río (74) y Mercedes Alonso (72).

La clave en las cámaras de seguridad

La nueva prueba estaría conformada por una serie de grabaciones de cámaras de seguridad que habrían detectado al apresado en las inmediaciones de la escena del doble crimen en el momento que el matrimonio fue asesinado.

De esta manera, Martín Del Río será imputado como presunto autor material del "doble homicidio, agravado por la alevosía".

