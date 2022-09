Captura de las cámaras de seguridad claves en el caso.



La investigación por el doble crimen en Vicente López tomó un giro impensando: la detención del hijo menor del matrimonio. Martín Del Río fue apresado en la puerta del country donde vive luego de una prueba clave que siguieron los investigadores.

El hombre de 47 años fue apresado por pedido de los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería. La determinación se debió a que se encontró una prueba clave que avalaría una hipótesis diferente con respecto al supuesto responsable del doble homicidio.

Fuentes judiciales señalaron que esa nueva prueba estaría conformada por una serie de grabaciones de cámaras de seguridad que habrían detectado al apresado en las inmediaciones de la escena del doble crimen en el momento que el matrimonio fue asesinado.

Your browser does not support the video element.

De esta manera, Martín Del Río será imputado como presunto autor material del "doble homicidio, agravado por la alevosía".

El asesinato y las sospechas sobre la empleada

Enrique Del Río, de 74 años, y Mercedes Alonso, de 72 fueron acribillados en el garage de su casa, dentro de su auto. Primero estuvo demorada la empleada doméstica, Ninfa Aquino quien recuperó la libertad en las últimas horas.

El abogado de la empleada doméstica, Hugo López Carribero, presentó un pedido de excarcelación y en referencia a ello el juez Costra indicó: "Producto del actual de los representantes del Ministerio Público Fiscal asignados al caso se han ido incorporando numerosos elementos que conforman un plexo probatorio que claramente permite advertir una hipótesis investigativa distinta de aquella que imperaba al momento de dictar la medida de coerción personal que pesa sobre María Ninfa Aquino Chamorro".

Noticias relacionadas