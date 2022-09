Micumán. Foto: captura de video.

Lupe tiene dos años y diez meses, y en las últimas horas se convirtió en la protagonista de un video viral en las redes sociales. Sus padres compartieron el divertido momento en el que la niña arma un mapa rompecabezas de Argentina y le cambia el nombre a la provincia Tucumán por “Micumán”.

La escena ocurrió en un momento recreativo en familia y Érica, la mamá de la pequeña, registró todo con su celular junto a su marido, Leandro. El video comienza cuando Lupe estaba por colocar la última pieza del rompecabezas, correspondiente a Tucumán.

Al leer el nombre de la provincia la menor pregunta: “¿Por qué es Micumán?”. Leandro trató de aclararle: “Este, amor, se llama Tucumán”. Pero Lupe, relacionando el inicio del nombre con el posesivo, le preguntó otra vez: “No, ¿por qué es Micumán?”. El gracioso ida y vuelta siguió: “No es tú de tuyo, es parte del nombre: Tucumán, todo junto”, intentó explicar el papá. Entonces, la hija decidió repetir su duda, esta vez dirigiéndose a su mamá: “¿Por qué Micumán?".

Video viral Micumán, Twitter.

El simpático error de la niña, que relacionó el “Tu” de Tucumán con el posesivo, enterneció a todo internet y el video se volvió viral en Twitter y TikTok en cuestión de horas. Muchos comentarios aparecieron en las publicaciones, conmovidos por la inocencia de la nena.

La repercusión del video

La viralización del video fue de tal relevancia que hasta se hizo eco la ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán, Carolina Vargas Aignasse. “La esperamos en Micumán”, comentó la funcionaria en una publicación en Twitter, y arrobó al presidente del Ente Tucumán Turismo y del Consejo Federal de Turismo (CFT), Sebastián Giobellina, para llevar a la nena de visita a la provincia.

