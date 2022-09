Lali Espósito, cantante y actriz, NA.

Lali Espósito fue invitada a Nadie dice nada, de Luzu TV, el programa que conducen Nicolás Occhiato, Nacho Elizalde, Flor Jazmín y Nati Jota. Ahí, habló sin prejuicios de su sexualidad.

"Me mentía un montón, no aceptaba que me gustaban las minas", dijo la artista, y explicó cómo la música la ayudó en la aceptación de sus preferencias.

Your browser does not support the video element.

Lali hablando de su sexualidad. Video: Nadie Dice Nada - Luzu TV.

En un momento, se dio para hablar de temas más diversos y Nati Jota le preguntó sobre su sexualidad. Lejos de obviar la pregunta, Lali explicó lo que le pasaba: "Fui de manera inconsciente compartiendo a través de mi música y con la gente mi propio descubrimiento sexoafectivo; mi manera de sentir mi sexo y de sentir amor en el formato que sea".

También explicó que años atrás, se sentía "la chica de la tele políticamente correcta", pero a pesar de esa imagen que se fue creando acerca de su persona en los medios, Espósito, en los últimos años, se empezó a mostrar tal cual es.

En ese contexto, se refirió a su tema "N5" que fue vinculado a su sexualidad. Sucede que cuando se lanzó la canción, muchos fanáticos comentaron que estaba dedicado a la cantante española Lola Índigo, aunque luego la propia Lali lo confirmó.

La relación entre las artistas

Todo comenzó cuando a mediados de marzo se volvieron virales las fotos de Espósito en la fiesta Bresh de Madrid, donde se la veía a los besos con una mujer. Los fanáticos comentaban que la chica en cuestión era Lola Índigo.

Todo se puso más ardiente cuando el 22 de junio Lali estrenó "N5", una canción que trata el vínculo erótico entre mujeres. "Una noche enamoradas después no' volvimo' a ver, ya le dimos la portada, ahora dame de comer", dice la letra.

En esta línea, en charla para Experiencia Canal 9, le pregunta fue directa y contundente: "¿N5 está dedicada a ella o no?". Lali, sincera, respondió: "De cierta manera, sí".

