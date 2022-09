Boris Johnson saludando a la reina. Foto: Reuters.

Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, distintos políticos internacionales han enviado su apoyo a la familia real británica.

El anterior primer ministro, Boris Johnson, se lamentó por la muerte de la reina dijo que es uno de los dolores más grandes del país. Para Johnson la reina "parecía tan atemporal y tan maravillosa que me temo que habíamos llegado a creer, como los niños, que ella seguiría y seguiría", dijo Johnson.

Desde Estados Unidos, Joe y Jill Biden emitieron un emotivo comunicado conjunto en el que afirmaron que la reina era "más que una monarca" ya que "definió una era". Sotuvieron que la reina era una fuente de tranquilidad para los británicos en un mundo en constante cambio. Además, dijeron que fue la primera monarca por la que la gente podía sentir una conexión. Recordaron una frase de la propia reina que puede aplicarse al momento actual "el duelo es el precio que pagamos por el amor".

Emmanuel Macron, presidente de Francia, envió sus condolencias a la familia y dijo que la reina personificó la continuidad de la nación británica y la unidad por más de 70 años. Dijo recordarla como una amiga de Francia.

My thoughts, and the thoughts of Canadians across the country, are with Her Majesty Queen Elizabeth II at this time. We’re wishing her well, and sending our best to the Royal Family.