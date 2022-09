Pelea en el tren Sarmiento entre barrabravas y vendedores ambulantes. Foto: Captura de video

La estación de trenes de Morón fue el escenario de una brutal pelea entre dos bandas delictivas que terminó con el saldo de siete heridos, cinco detenidos y una balacera.

Los efectivos policiales intervinieron y controlaron la situación, que quedó retratada por una usuaria del tren Sarmiento que grabó todo.

Your browser does not support the video element.

Según trascendió, los protagonistas de la gresca eran de Morón y Merlo, y se cruzaron arriba de la formación.

El motivo inicial, según la mujer, fue que un joven no le quiso convidar un cigarrillo de marihuana a otro.

Mientras seguían los problemas, muchos de los testigos intentaban dirigirse a los otros vagones, para tratar de no ser alcanzados por los golpes.

Noticias relacionadas