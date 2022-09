Reina Isabel II. Foto: REUTERS.

La Reina Isabel II murió a los 96 años y conmocionó al mundo. Fue la monarca que más tiempo estuvo en el poder y el Reino Unido comenzó a despedirla.

El punto de encuentro más destacado fueron las afueras del Palacio de Buckingham. Cientos de personas se acercaron para darle muestras de cariño a la espera de que llegue su cuerpo a Londres. Pero un detalle se hizo viral.

El periodista Andy Lines captó a un doble arcoíris que apareció en el cielo cerca del palacio. Todos lo relacionaron con el fallecimiento de la reina y a muchos les pareció una tierna coincidencia.

Your browser does not support the video element.

“40 minutos antes del anuncio de la muerte de la Reina, Dios hizo aparecer un doble arcoíris en el palacio de Buckingham”, dijo una usuaria.

Último adiós

En este momento de profundo dolor que está viviendo la sociedad británica, pequeños episodios como este sirven para encontrar consuelo.

Se espera que el funeral dure varios días y se decretaron diez días de duelo nacional. Una noticia que shockea al mundo.

