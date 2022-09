Los ramos de flores en el Palacio de Buckingham. Foto: Reuters.

Las gotas de lluvia caen insensatamente sobre Londres, la capital de Inglaterra. Sin embargo, no logran apagar la llama de las miles de velas que traen en sus manos los ciudadanos británicos y fieles seguidores de la reina Isabel II, fallecida este jueves a sus 96 años de edad.

Las lágrimas de los presentes pasan desapercibidas por las precipitaciones habituales de ese país, pero para nada eso impide que una multitud de personas se acerque al Palacio de Buckingham para darle su último adiós a Isabel II. Acompañados de paraguas negros, los habitantes británicos llegaron a la mansión monárquica con ramos de flores y velas encendidas para despedir a su querida reina, al ritmo de la canción patriótica: "God save the Queen" (en español, "Dios salve a la reina").

La despedida hacia Isabel II. Foto: Reuters.

Las rejas de Palacio de Buckingham están rodeadas de ramos de rosas y miles de cartas personales hacia Isabel II, como si las mismas abrazaran a la monarca más longeva de Gran Bretaña y figura de la nación durante siete décadas. Las estatuas frente a la mansión también fueron epicentro de los seguidores; decenas de personas se subieron a ella para alzar las banderas británicas que, tras el fallecimiento de la reina, se encontraba a media asta en el mástil del Palacio.

Una multitud en el Palacio de Buckingham. Foto: Reuters.

Con la aparición de la oscuridad en el horizonte de Gran Bretaña, algunos presentes optaron por el triste retorno a sus casas. Otros, aún continúan despidiendo a la monarca en Buckimghan, a pesar de la lluvia, demostrando su cariño y fidelidad hacia Isabel II. Y lo harán durante toda la noche.

"Ella ha sido un ejemplo para todos nosotros y creo que la vamos a extrañar", dijo Marianne Mason, de 66 años.

Los cantos y rezos inundan las calles de Londres: "Crecimos con ella siempre estando ahí", expresó entre lágrimas Margaret Parris, una consultora que viajó más de 30 kilómetros desde Epping, una ciudad en las afueras de la ciudad.

Dios salve a la reina, corean las multitudes en la oscuridad.

