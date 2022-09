Foto: Reuters

Los medios siguen de cerca cada paso de la realeza. Esta mañana, el rey Carlos III llegó al palacio de Buckingham, en Londres, donde se pudieron ver gestos y muestras de cariño con la gente que ahí lo esperaba para saludarlo. Más aún, ovacionó su llegada.

Con un impecable traje negro, el primogénito de Isabel II y el príncipe Felipe, recorrió filas y saludó a la multitud.

Durante el saludo, repasó junto a Camila, la reina consorte, las flores depositadas en honor de su madre, que falleció en el castillo escocés de Balmoral.

Your browser does not support the video element.

Está previsto que Carlos III reciba en la tarde del viernes -en el palacio de Buckingham y en principio, su nueva residencia oficial-, a la primera ministra británica, Liz Truss. Esto será, antes de que pronuncie su primer discurso televisado pregrabado, a la nación británica.

Por lo pronto, himno ha cambiado, ahora es "God Save The King" y no más “the queen”. Una nueva época.





Noticias relacionadas