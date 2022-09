Wanda Nara. Foto: NA.

En medio de su viaje a Turquía por el traspaso de Icardi al Galatasaray y sus faltazos al programa "¿Quién es la máscara?" de Telefé, Wanda Nara se convirtió en blanco de críticas.

Y lejos de dejar pasar los comentarios negativos, la rubia salió a responder a través de las redes sociales con un contundente mensaje.

"Que mujeres critiquen a una mujer de la cual yo siento que voy a ser ejemplo para mis hijas... Me parece que deberían revisar sus vidas a ver que hacen ustedes", empezó la mediática en sus historias de Instagram.

"Y que podría vivir sin trabajar, seguramente sí, yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar también, pero no es el ejemplo que yo les quiero dejar a mis hijos", agregó.

Y concluyó: "Si viviera de la tarjeta de mi marido encerrada en mi casa yendo al supermercado y viniendo no hay mucho margen de error, ahí estaría todo perfecto, pero prefiero tener otra vida. Y el que hace se equivoca, pero prefiero equivocarme por hacer cosas por mí misma que quedarme en un sillón criticando la vida de los demás o mirando con el dedo acusador qué hacen los demás sin hacer nada".

También habló del nuevo show de Telefe

En referencia a su faltazo al reality que debutará el lunes 12 a las 22.30 en el canal de las pelotas, Wanda aclaró cuál es su situación. "Me dan la posibilidad de poder viajar o de que mis hijos puedan venir. Nunca estuvo en los planes que estuviera separada durante tanto tiempo (de mis hijos). Voy y vengo todo el tiempo como ellos vinieron a Miami de sorpresa, también está estipulado", explicó la rubia.

"Los fines de semana tenemos libres porque no hay grabaciones y no falté a ninguna. Mañana (por el miércoles) hay un compromiso y pedí permiso por motivos familiares y de un trabajo que tiene la prioridad", sumó.

Y cerró: "Está hablado y estipulado que, si llegara a una cierta circunstancia, me pueda ausentar. No hay ningún reemplazo y nada. Es súper difícil el programa porque hay un laburo de producción jamás visto. No me dejo de sorprender programa tras programa. Acepté esta propuesta porque me permitía estar cerca de mi familia y de los compromisos laborales".

