Ataque a un colectivo en pleno viaje en Salta. Foto: NA.

Un violento hecho se produjo en la localidad salteña de Orán: un hombre subió a un colectivo, lo roció con nafta y lo prendió fuego con el chofer aún en el volante.

Si bien el hecho trascendió en las últimas horas, ocurrió el pasado martes por la noche en un colectivo del transporte público que circulaba por la intersección de las calles Los Nogales y Los Cedros.

Your browser does not support the video element.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la unidad y el autor quedó detenido e imputado como autor del delito de estrago doloso.

Tras lo ocurrido, el chofer logró salir sin resultar herido al igual que los pasajeros que iban en el colectivo, y también pudo extinguir las llamas con un trapo.

La fiscal Torres solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga su detención hasta tanto obtenga los resultados de todas las pericias realizadas y pueda resolver su situación procesal.

Noticias relacionadas