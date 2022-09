Miles de jóvenes avanzaron en dirección al Palacio de La Moneda para intentar llegar al Ministerio de Educación, pero no pudieron pasar por a presencia policial. "Estamos aquí para que no se olvide que la lucha no ha terminado. Los estudiantes no vamos a dejar la calle hasta que no se escuchen nuestras demandas", explicó una joven de 16 años.