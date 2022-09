Islas Malvinas. Foto: REUTERS.

Javier Figueroa, embajador argentino en el Reino Unido, habló tras la muerte de la Reina Isabel II. El diplomático afirmó que la noticia "fue un shock, la gente está consternada porque es una persona muy querida" para el pueblo británico. Además opinó de cómo sigue el reclamo de soberanía por las Islas Malvias.

“Un cambio de monarca no, porque por definición la monarquía británica no es política en el sentido de fijar una línea. En ese sentido, el Rey o la Reina no pueden tener opiniones políticas”, aseguró en diálogo con Infobae.

"Isabel II ha sido testigo de una enorme transformación en el mundo y lo que se ve hoy es el sentido de la emoción, la gente está conmovida porque la siente muy querida", sostuvo el diplomático.

Isabel murió a los 96 años. Foto: REUTERS.

En declaraciones radiales, el representante en Londres explicó que la imagen de la fallecida monarca "es una presencia constante, aparte de su calidad humana, muy llana y sencilla" y recordó "la charla amena" que mantuvo con ella cuando presentó sus cartas credenciales como embajador.

El impacto político de la Reina

Figueroa indicó que Isabel II fue "figura simbólica y política que expresa posiciones del Gobierno" británico.

"No es política en el sentido de fijar políticas. Es una especie de vocero de la unidad nacional. Hay que pensar la Reina o en este caso el Rey como si fuera una bandera. La Reina no tiene opinión. Cuando la Reina o el Rey dice un discurso, ese discurso es el discurso del Gobierno", añadió.

"Es una persona muy querida en el Reino Unido. Ha sido una presencia constante durante setenta años. Cuando asumió estaban (Iósif) Stalin, (Harry) Truman, (Winston) Churchill en el poder: Fue testigo de una enorme transformación en el mundo. Está en los billetes, en las estampillas, en el escudo, en todos lados", concluyó.

Noticias relacionadas