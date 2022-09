Alberto Fernández. Foto: NA.

Alberto Fernández participó de un acto por el programa Conectar Igualdad, allí el presidente usó el llamado “lenguaje inclusivo” y nuevamente fue cuestionado. “Que un ‘chique’ no pueda estudiar porque no cuenta con una computadora, la verdad es postergarlo”, dijo. Pero ahí no quedó todo.

Un usuario de Twitter le consultó a la Real Academia Española (RAE) si era correcta esa expresión: “Hola Rae! Me dirijo a ustedes para plantear una #DudaRAE: el Presidente se refiere en su discurso a un “chique”. Realmente no lo comprendo ¿podrían ustedes ilustrarme?”, dijo @gonzalezfer.

#RAEconsultas El uso de la letra «e» como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos. — RAE (@RAEinforma) September 8, 2022



La institución no tardó en contestarle: “El uso de la letra «e» como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos”.

No es la primera vez

El Primer Mandatario ha usado en otras oportunidades el lenguaje inclusivo, un lenguaje que incluso fue prohibido en las escuelas porteñas.

Producto del debate generado por la decisión a cargo de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, el Presidente se manifestó en favor del uso de la “e”, el “@” y/o la “x”.

Polémica con Javier Milei

La titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se cruzó con el legislador porque este se resistió en llamarla “presidenta”. Pese a que ese uso gramatical puntual está permitido por la propia RAE. “Gracias diputada”, le contestó Moreau irónicamente al referente de La Libertad Avanza, durante la sesión especial del sábado pasado por el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner en su casa del barrio de Recoleta.

