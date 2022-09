Operativo de Aduana que detectó fuga de dólares a Uruguay. Foto: Prensa.

Un operativo de Aduana, en el que intervino el can “Lisa”, detectó 121.053 dólares, 22.880 pesos y 5.780 pesos uruguayos al revisar el vehículo de un ciudadano argentino que intentaba salir del país.

El dinero estaba oculto en el equipaje (valija, bolso de mano), la billetera y una bolsa de nylon que se encontraba en la guantera.

Cómo fue el operativo

En la Terminal Fluviomarítima de BUQUEBUS durante el control de rutina de automóviles y pasajeros al momento de embarcar en el Buque ATLANTIC III con destino a Colonia se identifica una persona de sexo masculino que se trasladaba en un vehículo marca Peugeot y una acompañante de sexo femenino, ambos argentinos con domicilio en la provincia de Buenos Aires.

El agente aduanero les solicita la documentación del vehículo y le hace las preguntas de rigor, informando el pasajero que llevaba consigo 20.000 dólares. Dado el nerviosismo del pasajero, se procede a la revisión del equipaje con apoyo del can Lisa.

Como resultado de la requisa se identificaron: una valija, un bolso de mano, una bolsa de nylon en la guantera y una billetera conteniendo un total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 121.053,00, PESOS ARGENTINOS 22.880 y PESOS URUGUAYOS 5.780,00.

Tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, que dipuso las siguientes meiddas:

Prohibición de salida del país de los pasajeros

Secuesto del dinero e ingreso a Bóveda

Posteriormente, traslado de las divisas al Banco Nación

Secuestro del vehículo

Constatación de domicilios

La Aduana emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la UIF y pondrá la información a disposición de la DGI para que, en el marco del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información celebrado con la República Oriental del Uruguay, se soliciten datos fiscales del ciudadano argentino en ese país para saber si tiene inversiones o depósitos en Uruguay no declarados a la AFIP.

