Ana de Armas en la premier de Blonde. Foto: NA.

Una de las películas más esperadas del año tuvo su estreno mundial: Blonde. El filme que se estrenará por Netflix y cuenta parte de la vida de Marilyn Monroe, fue presentada en el Festival de Venecia con un gran éxito. Todas las miradas estuvieron sobre la actriz cubano-española, Ana de Armas.

La actriz interpreta a Marilyn, la gran estrella de Hollywood de los años 50 y principios de los 60. La producción tuvo un gran éxito y recibió una ovación de pie que superó los 14 minutos.

Cabe recordar que su estrenó será en la plataforma, el próximo 28 de septiembre, y está adaptada en el bestseller de Joyce Carol Oates. Según adelantó la compañía líder de streaming, su historia se centra en una “audaz reinterpretación de una de las grandes leyendas de Hollywood”. Es allí donde se verá parte de la biografía de la actriz, como así también partes ficcionadas que imaginan su intimidad.

Your browser does not support the video element.

“Su inestable infancia -cuando era Norma Jeane-, su meteórico ascenso a la fama, sus aventuras amorosas... Blonde difumina la frontera entre hechos y ficción para explorar el abismo cada vez mayor entre su vida privada y la pública”, reza su sinopsis.

En el elenco, a Ana de Armas la acompañan Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel y Evan Williams.

La sorpresiva aparición de Brad Pitt

Armas desfiló en la alfombra roja con un despampanante vestido rosado de Louis Vuitton en referencia al icónico look de Marilyn en The Seven Year Itch (1955), mientras que el color elegido es de Gentlemen Prefer Blondes (1953).

Además se destacó la presencia de Brad Pitt, quien es el productor de Blonde a través de su compañía Plan B Entertainment. Pitt cautivó a todos en la red carpet, siendo uno de los que aplaudió con fuerza a de Armas tras la proyección de la película. Anteriormente, había hablado sobe la interpretación de la joven actriz y el duro proceso que fue la producción de la cinta: “Hasta que fue que encontramos a Ana no pudimos cruzar la línea de meta”.

Noticias relacionadas