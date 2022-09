Algunos de personas icónicos que aparecen en el abecedario furor de TikTok. Foto: NA.

El ingenio está a la orden del día para los argentinos, somos una fábrica de exportación de memes y cómicos videos. En las últimas horas, comenzó a generar revuelo en la red social TikTok, un video 'abecedario' que revive momentos épicos de la historia Argentina. Presidentes, futbolistas, actores y personajes desconocidos conforman el gracioso video.

En la letra A, aparece el expresidente argentino Mauricio Macri diciendo: "Acá se trabaja", una frase dicha en referencia a un paro nacional que la Confederación General del Trabajo (CGT) había realizado en su contra. En la letra B, el famoso "Boca la con... de tu madre", gritado un millón de veces en todas canchas. Y en la C, una expresión icónica dentro del fútbol: "Con quince pesos me hago alto guiso".

El abecedario furor en TikTok. Créditos: Twitter @NatiRamoneOk

Así comienza el cómico video que le saca más de una risa a las personas que lo visualizan. En la letra G, aparece el actual presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández diciendo: "Garganta profunda", confundiéndose con la revista 'Garganta Poderosa'.

El recordado Ricardo Fort figura en la letra O y, también, en la P. Primero con el grito hacia su madre: "Opa... ¡Mamá, sacá la mano de ahí, carajo!". Y segundo: "Por favor. Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce".

Los clásicos presentes

Un clásico de la televisión argentina que no podía faltar está en letra U, la histórica pelea entre Alberto Samid y Mauro Viale: "Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo". Fue la frave que soltó el empresario de la industria cárnica antes de irse a las manos contra el periodista.

Llegando al final, en la letra Y, aparece el divertido momento que se vivió en el programa 'Policías en acción': "¿Y Candela? ¿Y la moto?". Una secuencia vivida por un hombre desconocido, en la cual pregunta, en reiteradas ocasiones, por su hija y su moto, posterior a un accidente vehicular.

