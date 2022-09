La influencer paraguaya del video viral en la red social china. Foto: TikTok.

Las redes sociales suelen ser un motivo de distracción y gracia para las personas. Sin embargo, a veces, demuestran una realidad diferente. En TikTok se viralizó un video de una pareja de influencers paraguayos que demuestran qué se puede comprar con 100 mil guaraníes, durante un día, en Buenos Aires. El video sumó 600 mil reproducciones y 90 comentarios.

"Hoy te vamos a mostrar qué hacer con 100 mil guaraníes acá en Buenos Aires, que serían 4000 pesos", comienza el video subido a la red social china. Sus primeros gastos son $60 de subte hasta llegar a un local de comidas rápidas donde gastan $1098. Luego, con el postre sumaron $240 más. Una botella de agua $150 antes de su retorno a su casa con otros $60 de subte.

Your browser does not support the video element.

Qué se puede comprar con 100 mil guaraníes en Argentina. Créditos: TikTok.

Para la tarde, en la merienda gastaron otros $920 en café y medialunas. Y en la noche, fueron a fábrica de cervezas donde pagaron $800 más por dos pintas. Por último, al momento de la cena, compraron cuatro empanadas a $480 y una gaseosa a $180 gastando en total $3.988 pesos argentinos durante toda su jornada.

Al hacer un breve análisis, se deduce que un 1 dólar es igual a 6903,98 guaraníes y a 274 pesos argentinos para la venta en el mercado informal, según la cotización oficial de este viernes 9 de septiembre.

Los comentarios sorpresivos de los paraguayos

"En Paraguay una pizza familiar cuesta 100 mil ¡sin gaseosa!", escribió una persona.

"Acá con 100 mil guaraníes solo compramos los combos de la hamburguesería, sin contar pasaje ni combustible", detalló otro usuario.

El contraste de un argentino indignado

"Es muy triste lo que vivimos, siento que se están riendo de la situación y lo muestran como algo divertido", redactó una mujer que vive en Buenos Aires.

Después de algunos comentarios negativos que generaron polémica, la pareja dueña de la cuenta @locosxelmundoo, un blog de viajes que tiene casi 10 mil seguidores, aclaró que la intención solamente era informar, no burlarse de la situación vivida en Argentina.

Noticias relacionadas