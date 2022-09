Se trata del primer acto oficial de Carlos como rey pero es diferente a la "coronación": éste sucederá en los próximos meses y será un evento mucho más extravagante. Es el momento donde el monarca toma la corona, que es la pieza principal de las Joyas de la Corona y pesa más de 2 kg.

Carlos firma el juramento. Video: Reuters.