Nicolás Maduro y el embajador colombiano Armando Benedetti. Foto: Reuters.

Las palabras de Maduro

Maduro dijo que se puede llegar a esta cantidad con los productos de "gran calidad" que venderá Colombia y los que pondrá en el mercado Venezuela, que tiene una "oferta exportable".

"Ya no es como antes, las cosas han cambiado, qué bonito tener buenas relaciones con Colombia y poder hablar con sinceridad, reivindicar la historia gloriosa que nos vio nacer desde la espada del Libertador Simón Bolívar", añadió.

Ruptura de relaciones

La frontera se cerró al paso de vehículos en 2015, lo ordenó Maduro luego de tensiones con el Gobierno colombiano.