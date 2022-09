Un hombre saltó las vallas del operativo de seguridad y corrió a toda velocidad hacia el auto en que el estaba el rey.

Otra persona que se encontraba en el lugar, pero detrás de las barreras de contención lo registró todo. En las imágenes se ve cómo un hombre joven y vestido de negro, aparece corriendo hacia el auto, mientras 5 policías lo persiguen. Las fuerzas de seguridad lograron atraparlo e detenerlo, en medio de los gritos de los espectadores.

Your browser does not support the video element.

Video: Reuters.

El hombre fue esposado mientras las multitud aplaudía y observaba todo. Luego de esto, apareció finalmente el carruaje con Carlos III, quien saludó al público, ya sin amenazas.