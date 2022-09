Franco Colapinto en Monza de la Fórmula 3. Foto: @FIAFormula3.

El piloto argentino Franco Colapinto se impuso de punta a punta en la última carrera Sprint de la Fórmula 3, que se disputó en el autódromo de Monza, sede este fin de semana del Gran Premio de Italia de F1.

El representante de Amersfoort Racing partió desde la pole position y se defendió con éxito de la embestida del británico Oliver Bearman (Prema Racing), que terminó segundo tras una espectacular remontada desde la séptima posición.

Franco ❤️'s Italy, pass it on! 😉



He won our Sprint Race in Imola, and now he takes victory in the Sprint Race at Monza! 🤩#ItalianGP #F3 @FranColapinto pic.twitter.com/6tSH1LGHKw