La banda Ultimátum, que se hizo conocida por el tema "Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz", realizó una actividad en San Telmo junto a Missing Children donde se difundieron imágenes e información de los chicos perdidos que busca la ONG.

En la plaza Dorrego, el grupo musical realizó un nuevo tema con el nombre de 12 chicos que están siendo buscados por la ONG al tiempo que, participantes del público sostuvieron carteles con las fotos, nombre y apellido de los niños perdidos y el número 0800 333 5500 para quienes tengan información de sus paraderos.

“Entre todos ayudaron a Eduardo a encontrar a Juan Cruz, y pensamos por qué no hacer lo mismo con todos estos chicos perdidos”, aseguró Quino Oneto director general Creativo Regional de la agencia di Paola Latina quien realizó varias campañas para Missing Children Argentina.

“La idea es aprovechar el boom” de la canción “para ayudar a que estos chicos vuelvan a sus casas”, apuntó Oneto, y recordó que la ONG recibe diariamente “cuatro denuncias de niños perdidos por día, unas 800 al año”.

Pablo Krauss, vocalista de la banda, nombró a los doce niños y niñas que están en la lista de la ONG y explicó que “esta canción es para ver si podemos ayudar a encontrar a estos chicos perdidos” y comenzó a improvisar un nuevo tema con cada uno y un familiar de referencia.

El hecho que se volvió viral

El pasado 20 de agosto, mientras la banda tocaba en la Plaza Dorrego de San Telmo para transeúntes y comensales, un nene apareció llorando en busca de su padre, situación que interrumpió el show y puso a todos los presentes a aplaudir para dar con el hombre.

Con el correr de los minutos, y para calmar la angustia y desesperación del nene, los integrantes de la banda le preguntaron su nombre y el de su padre e improvisaron una especie de jingle con la frase: “Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz” hasta que finalmente el hombre apareció.

El video que grabó toda la situación se replicó rápidamente en las distintas plataformas digitales y, en pocas horas, se volvió viral el “tema” musical que llenó de chistes, memes y tendencias las redes sociales.

