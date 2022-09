Video de nuevo video de Sabag Montiel y Uliarte. Foto: captura video.

Continúan saliendo a la luz materal que compromete a Fernando Sabag Montiel y a su novia Brenda Uliarte por el atentado contra Cristina Kirchner. Ahora se conoció un video que muestra que viajaron juntos desde el conurbano bonaerense hasta Recoleta, donde vive la expresidenta. En un primer momento, Uliarte quiso despegarse del atentado.

Las imágenes fueron dadas a conocer por Clarín y pertenecen a distintas cámaras de seguridad, que muestran a la pareja a lo largo del trayecto que va desde la estación Plaza Constitución hasta las cercanías del edificio donde vive la Vicepresidenta.

Your browser does not support the video element.



Primero salen juntos del tren Roca y luego tomaron el subte C en la estación Constitución hasta la estación Diagonal Norte, para bajar a la Obelisco. En las imágenes se puede ver una bolsa blanca que llevaba el agresor.



Posible trabajo de inteligencia

En la semana se conocieron otros videos que muestran a Sabag Montiel camuflado entre los manifestantes que realizaban una vigilia en su apoyo en la puerta de su domicilio.

Se trata de imágenes en las que el agresor, de 35 años, aparece con un palo en el que lleva copos de nieve y se mueve entre los manifestantes incluso hasta colocarse a metros de Axel Kicillof el 27 de agosto pasado, el mismo día en el que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la colocación de un vallado en la puerta de la casa de la exmandataria.

Las primeras imágenes fueron exhibidas el viernes por el canal de noticias C5N y se prevé que las próximas horas surjan nuevas imágenes de otros medios que ya estaban buscando entres sus archivos propios.

Noticias relacionadas