Carlos Menem y su hija Zulema en el palacio de Buckinham junto a la Reina. Foto: Reuters.

Carlos Menem visitó Londres el 27 de octubre de 1998. En un viaje histórico, mantuvo varias reuniones, entre ellas un encuentro con la reina Isabel II. Era el primero presidente en ejercicio que pisaba suelo británico tras la guerra de Malvinas.

El exmandatario restableció las relaciones diplomáticas en 1990, cuando Domingo Cavallo era canciller. En ese entonces se reunió con el premier John Major en el marco del 50 aniversario de las Naciones Unidas en 1995, dos hechos que asfaltaron el camino hacia el viaje que iniciaba.

Alberto Pierri, expresidente de la Cámara de Diputados, fue parte de la comitiva que viajó con Menem y relató la historia en una entrevista en Infobae. “La gente acá no terminó de conocer todo lo que sucedió, no fluía tanto la información", aseguró.

El encuentro

El almuerzo se realizó el 28 de octubre en el Palacio de Buckingham con la reina Isabel II. Carlos Menem llegó al mediodía junto a su hija Zulemita, vestida de blanco por Elsa Serrano, y la traductora Ana Braun. Además de ellos, a la mesa se sentaron, por parte de Argentina, Eduardo Menem, Alberto Pierri, Guido Di Tella, Alberto Kohan, el gobernador de San Juan Jorge Escobar y el embajador Rogelio Pfirter.

La Reina y su esposo Felipe, el Duque de Edimburgo, esperaron a Menem y Zulemita, parados detrás de un vidrio. Menem, vestido de traje oscuro y corbata amarilla, bajó de la limusina Cadillac que los trasladó desde el hotel Claridge, donde se hospedaron. Entonces, la monarca, vestida de rojo y con zapatos negros, se adelantó. El primer saludo el expresidente fue con la reina. Hizo una leve inclinación antes de darle la mano, algo que el protocolo no preveía. Luego, el príncipe Felipe llevó a Menem a pasar revista a los fusileros formados en el patio de piedras.

Zulemita Menem sintetiza el encuentro a Infobae: “Era la primera vez que un mandatario argentino pisaba suelo inglés después de la guerra con Malvinas en el 82. Fue muy emotiva la visita".

"Llegamos y papá se fue a pasar lista de la Guardia Real con el Duque de Edimburgo. Y mientras tanto, la reina y yo esperábamos en las escalinatas a que terminen. Cuando volvieron se entonó el Himno Nacional Argentino, fue muy emotivo. La verdad que como hija sentí un gran orgullo de papá, porque esa visita fue un gran logro suyo. Papá tenía una forma de ser que era muy de él, una naturalidad, una manera especial de comunicarse con todas las personalidades. Su carisma era enorme, como todos saben. Todo ese viaje fue un gran logro de su política de seducción. Fue un gran paso para la Argentina esas relaciones con el Reino Unido", aseguró.

Zulemita habló de cómo fue el díalogo con la Reina: “Ella fue muy cariñosa conmigo y con papá. Le pregunté si era cierto que no se la podía tocar, entonces agarró mi mano y me dijo ‘pero eso es para ellos, dulce niña’, me quedó grabado. Fue una charla linda, muy amena”.

