Susan Sarandon confirmó que es bisexual en "The Tonight Show", de Jimmy Fallon. Es uno de los programas televisivos más vistos e importantes del mundo, y su declaración se volvió viral en todas las redes sociales por la forma divertida en que lo hizo.

La confirmación llegó cuando estaba relatando lo triste que estaba por el fallecimiento de sus perros y cómo su hijo la animó a buscar gatos como mascotas. En medio de la anécdota soltó: “Y yo soy bi (bisexual), así que…”.

Absolutamente consciente de su declaración, la actriz se encogió de hombros y buscó complicidad en el conductor y en los asistentes al show. Fallon, entre risas, le retrucó: “Espera, ¿quieres decir que te gustan los perros y los gatos?”

Entrevistas anteriores

A pesar del revuelo de estas declaraciones, no es la primera vez que Sarandon habla de su sexualidad. En 2015, la actriz declaró en una entrevista con Ellen DeGeneres que estaba buscando de manera activa un nuevo amor: ”Dejaría abierta la edad, el color, incluso el género. Estoy abierta. Aumenta tus posibilidades, ¿cierto?”.

Por otro lado, en 2017, aseguró en una entrevista a la publicación LGBTQ+ Pride Source que su sexualidad era “abierta”. “Sí, soy abierta de mente. Mi orientación sexual está curiosa para quien quiera intentarlo, se podría decir”, comentó.

