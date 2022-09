La polémica arenga de Hugo Ibarra. Foto: captura de video.

En la antesala de un nuevo Superclásico, comenzó a circular en las redes sociales un antiguo video en el cual se lo ve a Hugo Ibarra, en su época de futbolista, diciendo unas polémicas palabras en la arenga previa de un Boca-River, jugado en 2009.

"De mitad de cancha hacia atrás, bien parados. Y va a llegar el gol nuestro. Dale que lo podemos ganar. Los tenemos que hacer m... en nuestra cancha a estos hijos de p...", fueron los controvertidos términos que usó el actual entrenador de Boca, en la previa de aquel Superclásico.

La polémica arenga de Hugo Ibarra. Créditos: Twitter @soydehache.

Y concluyó con euforia: "Desde el minuto cero hasta que termine el partido, con todo. No nos guardamos nada, eh. Dale, carajo. Así tenemos que jugar los partidos, bien metidos".

En dicho partido, disputado en el estadio Alberto J. Armando, Boca iba a igualar 1 a 1 con River, por la décima fecha del Torneo Clausura de 2009. El histórico goleador Martín Palermo había puesto en ventaja al Xeneize, pero luego iba a empatarlo, justamente, Marcelo Gallardo tras un exquisito tiro libre. Dicho torneo consagraría campeón al Vélez de Ricardo Gareca, después la recordada y discutible final contra el Huracán de Miguel Ángel Cappa.

Hugo Ibarra en un superclásico. Foto: NA.

En la última conferencia de prensa previa al Superclásico, Hugo Ibarra manifestó que los jugadores tienen que vivir este juego como si fuese "el partido de sus vidas". Entre otras cosas, detalló que aún "no tiene definido el equipo, porque algunos de sus jugadores tienen sobrecarga".

Posibles formaciones para el Superclásico

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Alan Varela, Pol Fernández, Martín Payero, Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

River: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Elías Gómez; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Santiago Simón o Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz; Pablo Solari o Esequiel Barco y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

