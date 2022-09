El gesto de Jeremías Ledesma con el afectado. Foto: EFE.

La victoria de Barcelona quedó en segundo plano, cuando a los 83 minutos de juego, un fanático del Cádiz sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser asistido de emergencia por los médicos en las gradas del estadio Nuevo Mirandilla. Con las pulsaciones a mil, el arquero argentino Jeremías Ledesma fue rápidamente hacia el banco local y volvió corriendo a las tribunas para alcanzarle un desfribilador a los doctores presentes.

El gesto vital de Jeremías Ledesma. Créditos: Twitter @ESPNDeportes.

El árbitro del encuentro, Carlos del Cerro Grande, del Comité Madrileño, fue alertado del incidente que sucedía en la grada de Fondo Sur del estadio y detuvo inmediatamente el partido mientras las asistencias médicas intentan reanimar al espectador.



Fue en ese momento, cuando el portero del Cádiz, Jeremías Ledesma, fue corriendo por un desfibrilador a la banda de preferencia para trasladarlo rápidamente a la zona donde estaba el afectado para ayudar a la recuperación del espectador.

Según medios españoles, el damnificado recuperó su pulso y fue trasladado al hospital más cercano para la tranquilidad de los protagonistas y el público presente del espectáculo.

Después del susto en las tribunas, el partido continuó con su marcha y finalizó con una goleada 4 a 0 de Barcelona sobre Cádiz. Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Ansu Fati y Ousmane Dembélé convirtieron los goles del equipo comandado por Xavi que, con este triunfo, se ubica como único líder del campeonato hasta que juegue el Real Madrid.

