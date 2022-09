Eliana Guercio. Foto: Instagram.

Hace un tiempo, salieron a la luz rumores sobre una pelea entre Eliana Guercio con Antonela Roccuzzo. Sin embargo, esto se desmintió en programa de Guido Zaffora, y la entrevista se volvió rápidamente viral.

Fue Guido Zaffora quien recordó el supuesto enfrentamiento que Guercio había protagonizado junto a la esposa de Lionel Messi. Fue en ese momento cuando la artista no solo aseguró que nunca había ocurrido, sino que también comentó que Antonela “es divina”.

Además, la esposa de Sergio “Chiquito” Romero relató una anécdota que vivió con la mujer del capitán de la Selección argentina hace un tiempo “En un momento, Antonela me cruzó en el Mundial de Brasil, y me dijo: ‘¿Viste? Nos peleamos en el ascensor’. Yo me quedé helada porque no sabía de qué me hablaba. Y ella me dice: ‘Dijeron en la televisión que nosotras nos peleamos en el ascensor’”, manifestó la ex vedette.

La amistad de Messi y Romero

Lionel Messi y Sergio Romero vivieron juntos muchos momentos importantes para la selección, como la final de la Copa Mundial en el 2014 y las finales de la Copa América 2015 y 2016. Fue durante las concentraciones de los partidos que ambos deportistas forjaron una linda relación de amistad.

Rihanna piropeó a Chiquito Romero

En el Mundial de Brasil 2014, Rihanna fichó a Sergio Chiquito Romero y escribió en Twitter: “Romero is on point”. Rápidamente, Eliana Guercio retrucó: “Si salimos campeones, se lo presto por una semana”. Sin embargo, en una entrevista recordó aquel episodio y admitió que la pasó mal: “Me hice la canchera... pero sabés cómo sufrí”.

Al aire de Intrusos (América), una de las panelistas recordó el pícaro tuit de la cantante. “La tenía fácil yo....”, comentó con ironía la esposa del arquero de Boca. Y agregó: “Yo sonreía y me hacía la que estaba todo bien, pero por dentro era ‘ay, dios mío no lo permitas... llega a la final y llega Rihanna a Brasil’”.

