Flor le envió un jugado mensaje a la ídolo pop.

Las repercusiones tras la confesión de Lali Espósito no se detienen. La artista habló abiertamente sobre su sexualidad y confesó en Nadie dice nada (Luzu TV) que "no aceptaba que me gustaban las minas”.

Ahora fue Florencia Peña quien habló sobre esto en su ciclo LPA (América). “Algo muy importante que pasó es que Lali aceptó que también le gustan las chicas. Me encanta... me lo imaginaba igual, eh”, comentó la conductora al inicio de su programa.

“Yo lo que le quiero decir a Lali es que la quiero y que me tenga en cuenta porque yo soy libre y soy amorosa. No le voy a hacer ningún tipo de problema. Soy limpita, tengo buen aliento. Que venga a chapar en vivo”, le propuso.

Lali habló de su sexualidad

Consultada en el ciclo radial, respondió: "Fui de manera inconsciente compartiendo a través de mi música y con la gente mi propio descubrimiento sexoafectivo; mi manera de sentir mi sexo y de sentir amor en el formato que sea".

También explicó que años atrás, se sentía "la chica de la tele políticamente correcta", pero a pesar de esa imagen que se fue creando acerca de su persona en los medios, Espósito, en los últimos años, se empezó a mostrar tal cual es.

En ese contexto, se refirió a su tema "N5" que fue vinculado a su sexualidad. Sucede que cuando se lanzó la canción, muchos fanáticos comentaron que estaba dedicado a la cantante española Lola Índigo, aunque luego la propia Lali lo confirmó.

