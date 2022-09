Soldados rusos son impactados por un misil ATGM Foto: captura video.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha sido el eje principal del los medios internacionales por gran parte del año y así también el rol de las redes sociales. Ahora se reveló un video que muestra en primera persona cómo es el impacto de un misil en un tanque de combate.

En las últimas horas, un misil de su ejército ucraniano destrozó un vehículo armado ruso. Todo mientras sus tripulantes filmaban un video en el momento y el impacto quedó registrado.

El video del hecho circuló inmediatamente por las redes sociales y muestra el exacto momento en el que el vehículo BMP-3 ruso es alcanzado por el misil antitanque guiado por las fuerzas ucranianas.

Los usurios aseguran que los soldados rusos se encontraban en sus posiciones durante un despliegue en la zona y aprovecharon para dejar registro de momento. Mientras grababan la acción para subirla luego a TikTok, el ataque ucraniano los sorprendió y el instante de la explosión quedó filmado.

El video se corta un segundo y las siguientes imágenes muestran a un soldado tumbado en una trinchera.

El jubilado ucraniano que derribó un avión

Un jubilado ucraniano fue condecorado esta semana por derribar un avión ruso de 85 millones de dólares con un rifle. Valeriy Fedorovych abrió fuego cuando el avión enemigo sobrevolaba Chernigov, una ciudad histórica en el norte de Ucrania

Las autoridades afirmaron que él solo derribó el avanzado avión de ataque. Este lunes el Servicio de Fronteras Estatales le rindió homenaje al hombre, alabando su “heroísmo” y concediéndole una medalla, y lo elogió por su “ayuda en la protección de la frontera estatal”.

Imágenes compartidas muestran a Fedorovych caminando con un rifle colgado al hombro por la ciudad que fue destruida en su mayor parte por bombardeos rusos. El jubilado recuperó algunos de los restos del avión y los guarda en su garaje.

